Вена, 16 января 2022, 16:26 — REGNUM Власти Австрии обсуждают вопрос учета привитых российской вакциной «Спутник V» при введении обязательной вакцинации. Об этом 16 января заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.
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По его словам, соответствующим вопросом занимается австрийский координационный кризисный центр по коронавирусу (GECKO).
Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января в Австрии введено обязательное ношение масок класса защиты FFP2 (Filtering Face Piece — фильтрующая лицевая маска).
Также с 11 января в Австрии будут требовать сертификат о вакцинации от коронавируса (или о перенесённом COVID-19) у покупателей непродовольственных товаров.
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