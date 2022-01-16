Вена, , 16:26 — REGNUM Власти Австрии обсуждают вопрос учета привитых российской вакциной «Спутник V» при введении обязательной вакцинации. Об этом 16 января заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.

Вена. Австрия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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По его словам, соответствующим вопросом занимается австрийский координационный кризисный центр по коронавирусу (GECKO).

«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V». GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января в Австрии введено обязательное ношение масок класса защиты FFP2 (Filtering Face Piece — фильтрующая лицевая маска).

Также с 11 января в Австрии будут требовать сертификат о вакцинации от коронавируса (или о перенесённом COVID-19) у покупателей непродовольственных товаров.

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