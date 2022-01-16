Вена, 16 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Власти Австрии обсуждают вопрос учета привитых российской вакциной «Спутник V» при введении обязательной вакцинации. Об этом 16 января заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Вена. Австрия

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По его словам, соответствующим вопросом занимается австрийский координационный кризисный центр по коронавирусу (GECKO).

«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V». GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января в Австрии введено обязательное ношение масок класса защиты FFP2 (Filtering Face Piece — фильтрующая лицевая маска).

Также с 11 января в Австрии будут требовать сертификат о вакцинации от коронавируса (или о перенесённом COVID-19) у покупателей непродовольственных товаров.

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