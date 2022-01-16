Монако, 16 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит матч «монегасков» с «Клермоном», который состоится 16 января и пройдет в рамках 21-го тура французской Лиги 1 2021/22.

Александр Головин

Составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Рубен Агилар, Орельен Тчуамени, Жеан Лукас, Исмаил Якобс, Софьян Диоп, Желсон Мартинш, Кевин Фолланд.

Запасные: Радослав Маецкий, Вандерсон Кампос, Виссам Бен-Йеддер, Страхиня Павлович, Юссуф Фофана, Крислен Матсима, Манес Аклиуш, Элиот Матазо, Вильсон Изидор.

«Клермон»: Опарин Доко, Седрик Унтонджи, Витал Нсимба, Флоран Ожье, Аким Зедадка, Джейсон Бертомьер, Жодел Доссу, Салис Абдул Самед, Эльбасан Рашани, Йоанн Маньен, Пьер-Ив Хэмел.

Запасные: Артур Десма, Жордан Тель, Ариаль Менди, Хосуэ Элберт, Ориоль Бускетс, Жером Фожо, Ядали Диаби, Наиль Жабу.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 23-х матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Последний матч с «Нантом» Головин пропустил из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Ред Старом».