Ливерпуль, Великобритания, 16 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. 16 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Брентфордом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

В последний раз «Ливерпуль» и «Брентфорд» играли между собой 25 сентября 2021 года в матче 6-го тура чемпионата Англии. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Диогу Жота, Мохаммед Салах и Кертис Джонс.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемпиберлен, Кертис Джонс, Роберто Фирмино, Диогу Жота.

«Брентфорд»: Альваро Исо, Понтус Янссон, Кристофер Айер, Этан Пиннок, Рико Генри, Кристиан Нергор, Шендон Батист, Виталий Джанельт, Мадс Расмуссен, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Тим Вуд.