Оттава, 16 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Употребление подсластителей при беременности может повысить риск развития ожирения у будущих детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Многие люди выбирают низкокалорийные подсластители в качестве менее вредной замены сахару. Однако более ранние исследования показали, что такие вещества, употребляемые женщинами во время беременности, могут оказать влияние на развитие микробиома кишечника у младенцев.

Профессор Университет Калгари в Канаде Райлин Реймер рассказала порталу EurekAlert, что она вместе с коллегами решила более подробно изучить влияние искусственных подсластителей. Для этого медики провели ряд экспериментов на крысах, которые были разделены на несколько групп.

Части беременных крыс добавляли в пищу подсластители аспартам или стевию, второй группе — обычную воду. После этого медики изучали влияние подсластителей на состав микрофлоры самок крыс и их потомства.

Результаты исследования показали, что подсластители не оказали заметного влияния на взрослых самок. Однако они заметным образом изменили состав микробов в кишечнике их потомства. Это привело к тому, что детёныши самок, получавших подсластители, начали быстро набирать лишний вес. При этом сами они получали сбалансированную и здоровую пищу.

Медики отмечают, что чёткие рекомендации по диете для беременных можно будет дать только после дальнейших исследований. Однако предварительные данные позволяют предположить, что женщинам стоит отказаться от подсластителей во время беременности.