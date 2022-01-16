Москва, 16 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 16 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще 11 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 16 января в столице России ожидается до — 3 градусов мороза.