16 января 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 18:42 — REGNUM 15 января на город-курорт Пятигорск обрушился сильнейший снегопад. Все городские службы перешли в режим повышенной готовности.

Снегопад в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Спасский собор Пятигорска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Многие местные жители расчищали снег своими силами Денис Абрамов © ИА REGNUM

Снегопад в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Институт курортологии в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дворник очищают от снега дорожки в парке Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автовокзал Пятигорска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Для борьбы с последствиями обильного снегопада на улицы города вышли 11 единиц специальной техники и более 138 дворников. Были очищены главные городские магистрали, улицы, мосты, дороги в курортной зоне. Дороги были обработаны противогололедными реагентами.

Пятигорск после снегопада Денис Абрамов © ИА REGNUM

Парк «Цветник» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Бесстыжие ванны Денис Абрамов © ИА REGNUM

Бесстыжие ванны Денис Абрамов © ИА REGNUM

Коммунальные службы вышли на очистку дорог от снега Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пятигорск после снегопада Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гора «Горячая» в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Беседка «Эолова арфа» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ранее в Ставропольском крае в связи с ухудшающейся погодной ситуацией был введён режим ЧС. Из-за ураганного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии. Без света остались более 35 тыс. жителей.

Мемориал «Вечный Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пятигорск после снегопада Денис Абрамов © ИА REGNUM

Площадь Ленина в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Улица Крайнего Денис Абрамов © ИА REGNUM

Уборка снега на улице Крайнего Денис Абрамов © ИА REGNUM

Снегопад в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Фонтан «Деды» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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