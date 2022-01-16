Денис Абрамов,
16 января 2022, 18:42 — REGNUM 15 января на город-курорт Пятигорск обрушился сильнейший снегопад. Все городские
службы перешли в режим
повышенной готовности.
Снегопад в Пятигорске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Спасский собор Пятигорска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Многие местные жители расчищали снег своими силами
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Снегопад в Пятигорске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Институт курортологии в Пятигорске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дворник очищают от снега дорожки в парке
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Автовокзал Пятигорска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Для борьбы с последствиями обильного снегопада на улицы города вышли 11 единиц специальной техники и более 138 дворников. Были очищены главные городские магистрали, улицы, мосты, дороги в курортной зоне. Дороги были обработаны противогололедными реагентами.
Пятигорск после снегопада
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Парк «Цветник» в Пятигорске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Бесстыжие ванны
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Бесстыжие ванны
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Коммунальные службы вышли на очистку дорог от снега
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пятигорск после снегопада
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гора «Горячая» в Пятигорске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Беседка «Эолова арфа»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Ранее в Ставропольском крае в связи с ухудшающейся погодной ситуацией был введён режим ЧС. Из-за ураганного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии. Без света остались более 35 тыс. жителей.
Мемориал «Вечный
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пятигорск после снегопада
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Площадь Ленина в Пятигорске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Улица Крайнего
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Уборка снега на улице Крайнего
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Снегопад в Пятигорске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Фонтан «Деды»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
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