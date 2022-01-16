Амстердам, 16 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. 29-летний фланговый защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико может продолжить карьеру в Италии. «Наполи» сделал «Аяксу» предложение на предмет трансфера футболиста и ждет ответа. Об этом 16 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Николас Тальяфико

В текущем сезоне на счету Николаса Тальяфико один забитый мяч и одна результативная передача в тринадцати матчах за «Аякс» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в Тальяфико также был заинтересован лондонский «Челси», однако в январе «пенсионеры» не делали «аяксидам» официальных предложений.

Тальяфико перешел в «Аякс» 5 января 2018 года из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Аргентины, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Соглашение Николаса с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2023 года.