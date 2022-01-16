Анкара, , 16:00 — REGNUM 17 декабря в Албанию прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщили Anadolu Ajansı в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

В сообщении говорится, что в рамках визита будет дана всесторонняя оценка стратегическому партнерству между Турцией и Албанией.

Отмечается, что визит главы Турции в Албанию состоится по приглашению премьер-министра страны Эди Рамы.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии одного из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов в западной провинции Айдын заявил, что каждого инвестора, доверяющего экономике Турции, поддержат власти страны.