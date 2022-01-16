Нижний Новгород, , 15:56 — REGNUM Сообщения об интересе футбольного клуба «Нижний Новгород» к полузащитнику московской команды ЦСКА Ивану Игнатьеву прокомментировал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов, его слова 15 января приводит «Чемпионат».

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"Мы обращаемся и рассматриваем очень много футболистов. По Игнатьеву ничего конкретного — интереса нет», — сказал он.

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения о том, что полузащитник ЦСКА Игнатьев может во время зимнего трансферного окна перейти в «Нижний Новгород» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Иван Игнатьев сыграл в составе ЦСКА в десяти матчах и не отметился в них результативными действиями.