Вашингтон, , 15:50 — REGNUM В США федеральное правительство более не будет требовать от больниц ежедневно сообщать о количестве пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Это следует из новых рекомендаций для госпиталей Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), которые были опубликованы 6 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно обновлённым рекомендациям, по которым больницы предоставляют отчетность чиновникам, теперь не нужно ежедневно сообщать о количестве умерших от COVID-19. Из бланков отчетов были удалены соответствующие поля, которые ранее содержали эти требования. Изменения вступят в силу со 2 февраля.

При этом остается требование в ежедневном порядке предоставлять данные о количестве госпитализированных с лабораторно подтверждёнными диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что резкий рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в США в связи с распространением штамма «Омикрон» начался в первых числах января. Сейчас в США, в среднем, выявляют более 400 тысяч случаев заражения в день. При этом смертность от COVID-19, в среднем, составляет около 2 тысяч человек в сутки.