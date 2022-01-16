Мельбурн, Австралия, , 15:39 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, покинул Австралию после того, как ранее федеральный суд страны отклонил его апелляцию на решение австралийских властей об аннулировании визы спортсмена и депортации. Об этом 15 января сообщает сербское издание Kurir.

Новак Джокович (сс) Carine06

По информации источника, спортсмен вылетел из Австралии рейсом в Дубай в 22:30 (14:30 мск).

«С 15-минутным опозданием самолет вылетел из аэропорта Мельбурна в Дубай, это значит, что после 11 дней ада Джокович покинул Австралию», — говорится в сообщении издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак Джокович, заявил, что он разочарован решением федерального суда Австралии об отклонении его апелляции на решение австралийских властей аннулировать визу спортсмена и депортировать из страны.

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