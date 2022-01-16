Москва, 16 января 2022, 15:34 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовится к запуску нового мобильного приложения портала «Госуслуги». Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев агентству ТАСС.

Госуслуги
Госуслуги
Digital.gov.ru

Министр добавил, что запуск нового мобильного приложения запланирован на весну 2022 года. Ранее в Минцифры сообщали, что обновлённое приложение сможет подстраиваться под профиль пользователя, предлагая наиболее востребованные услуги.

Справно-информационный портал государственных и муниципальных услуг РФ был запущен в декабре 2009 года. Сервис позволяет не только получать справочную информацию, но и подавать онлайн-обращения в госучреждения федерального и муниципального уровня.

Осенью 2019 года число зарегистрированных на портале «Госуслуги» пользователей превысило 100 млн человек. К 2021 году на портале зарегистрировались уже 126 млн граждан России.

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