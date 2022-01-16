Москва, , 15:34 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовится к запуску нового мобильного приложения портала «Госуслуги». Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев агентству ТАСС.

Госуслуги Digital.gov.ru

Министр добавил, что запуск нового мобильного приложения запланирован на весну 2022 года. Ранее в Минцифры сообщали, что обновлённое приложение сможет подстраиваться под профиль пользователя, предлагая наиболее востребованные услуги.

Справно-информационный портал государственных и муниципальных услуг РФ был запущен в декабре 2009 года. Сервис позволяет не только получать справочную информацию, но и подавать онлайн-обращения в госучреждения федерального и муниципального уровня.

Осенью 2019 года число зарегистрированных на портале «Госуслуги» пользователей превысило 100 млн человек. К 2021 году на портале зарегистрировались уже 126 млн граждан России.

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