Киев, , 15:31 — REGNUM Власти Украины продолжают настаивать на том, что Россия якобы организовала кибератаку на украинские правительственные сайты и компьютерные системы. Пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины сегодня, 16 января, распространила заявление своего главы о том, что ведомство якобы располагает доказательствами причастности России к произведенным кибератакам.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», — сказано в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что персональные данные американских граждан находятся в безопасности.

Также в министерства считают, что целью этих кибератак была дестабилизация ситуации на Украине, остановка работы государственного сектора и подрыв доверия к власти со стороны граждан страны.