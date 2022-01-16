Москва, , 15:30 — REGNUM Екатерину Белоцерковскую — 37-летнюю актрису и певицу, третью жену и вдову кинорежиссера Бориса Грачевского, доставили в больницу после открытия мемориала создателю киножурнала «Ералаш» на Троекуровском кладбище.

Она присутствовала 14 января на мероприятии на кладбище. Как пишет mk.ru, супруга режиссера выложила в Instagram короткое видео, на которое попала больничная палата, капельница и рука женщины.

Она при этом не сообщила подробности о причине госпитализации и диагнозе.

Памятник создателю «Ералаша» Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище. Памятник создан по инициативе директора театра «Ленком» Марка Варшавера.