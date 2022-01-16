Копенгаген, , 15:29 — REGNUM Датский полузащитник Кристиан Эриксен, ранее игравший в составе миланского футбольного клуба «Интер», может стать игроком одной из команд английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 15 января сообщает The Times.

Кристиан Эриксен Martin Nikolaj Bech

Отмечается, что в настоящее время 29-летний футболист, который пребывает в статусе свободного агента, получил предложения о нескольких клубов АПЛ и намерен принять одно из них до конца следующей недели.

При этом игрок уже выступал в чемпионате Англии в составе лондонской команды «Тоттенхэм» в период с 2013 по 2020 год.

Напомним, Кристиан Эриксен в ходе матча Евро-2020 между сборными Дании и Англии перенес остановку сердца и после этого ему был установлен дефибриллятор. Затем, в середине декабря 2021 года, полузащитник договорился с «Интером» о расторжении контракта, так как в итальянской Серии А нельзя играть с таким устройством.