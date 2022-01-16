Барселона, Испания, , 15:15 — REGNUM Французский форвард футбольного клуба «Барселона» Усман Дембеле намерен покинуть свою команду летом нынешнего года. Об этом 15 января сообщает журналист Жерар Ромеро на своей странице в соцсети Twitter.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

По данным источника, 24-летний футболист сообщил руководству каталонцев, что он не собирается продлевать соглашение со своим нынешним клубом на условиях последнего.

Также указывается, что игрок не намерен уходить из «Барселоны» в январе и покинет команду по истечении своего контракта 30 июня текущего года на правах свободного агента.

При этом отмечается, что нападающий заявил, что он является игроком мирового класса и потому у него должна быть соответствующая зарплата, в то время как каталонская команда не может удовлетворить его требования.

Отметим, в нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл в составе «Барселоны» в шести матчах и отличился в них двумя результативными передачами.