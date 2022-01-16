Москва, , 15:14 — REGNUM Российский ВПК опережает США по продажам военной авиации, завершая эпоху лидерства Пентагона на рынке оружия, пишет Rai Al Youm.

Отмечается, что США остались позади России, Китая, Ирана из-за неспособности истребителей США V поколения удержать лидирующую позицию по причине технесовершенства.

Спрос на вооружение США также упал из-за прорыва Москвы в создании ЗРК С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, отмечается в публикации.

«Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса «F», не говоря о сотнях миллиардах долларов, в то время как РФ нужно лишь несколько лет на модернизацию ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов», — пишет издание.