Ростов-на-Дону, 16 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Ростовской области к Крещению планируется открыть почти 80 купелей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Наплыв желающих совершить омовение ожидается с 23:00 мск 18 января по 3:00 мск 19 января. В муниципальных образованиях откроют 69 мест для купания, в Ростове-на-Дону — десять. В водоёмах в преддверии Крещения обследуют дно. Купели оборудуют удобными подходами и сходнями, неподалёку установят пункты обогрева.

Дежурство будут нести более тысячи спасателей, казаков и медицинских работников. Подготовлено 280 единиц техники.

В 2021 году в ночь с 18 на 19 января в купели окунулись более 100 тыс. жителей Ростовской области.