Приштина, Сербия, 16 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Косовские сербы провели 16 января акцию протеста в городе Косовска-Митровица из-за запрета Приштины на проведение референдума по изменениям в конституции Сербии, передает национальное телевидение Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Несколько сотен сербов прошли мирным шествием по центру Косовска-Митровицы, где состоялось символическое голосование. К собравшимся обратился лидер партии косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич.

Голосование на референдуме идет 16 января на 8029 избирательных участках на территории Сербии. Правом голоса обладают свыше 6,5 млн человек.

Всего, по данным сербского избиркома, к 12:00 мск проголосовали 3,61% избирателей, волеизъявление проходит без инцидентов.

Вопрос для референдума: «Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?»

Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы.