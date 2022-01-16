Таганрог, Ростовская область, , 15:04 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) семья из четырёх человек отравилась угарным газом. Среди пострадавших — дети.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился 14 января в одной из квартир трёхэтажного дома на улице Свободы. Бригаду медиков жильцы вызвали примерно в 22:30 мск, пишет портал Donday.ru со ссылкой на источник. Все жаловались на тошноту, головокружение и головную боль.

Угарным газом отравились 34-летние супруги и двое детей в возрасте четырёх и 12 лет. Все, кроме главы семьи, госпитализированы.