Оттава, , 15:02 — REGNUM Канадские «долговые часы» больше технически не могут правильно отображать суммарный госдолг, т.к. он превысил отметку в 1 тлрн долларов. Об этом написал оппозиционный канадский депутат Пьер Пуйевр в Twitter.

Канада

Часы, разработанные и внедренные Канадской Федерацией налогоплательщиков, «устарели». Они были разработаны еще в 1990-х гг., когда госдолг Канады в триллионы долларов был просто немыслим.

«Правительство Трюдо сломало наши часы госдолга, превысив отметку 1 трлн долларов», — пишет Франко Терраццано, директор CTF.

«Мы совершили ошибку, недооценив способность политиков тратить чужие деньги. На наших часах госдолга больше нет достаточного количества цифр, чтобы отображать размер федерального долга…», — добавил Терраццано.

Далее он сказал, что CFT находится в процессе создания новых часов, чтобы продолжать отслеживать госдолг в реальном времени и повышать осведомленность общественности об этой проблеме.