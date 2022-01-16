Рупольдинг, Германия, , 15:00 — REGNUM Российская биатлонистка Светлана Миронова не будет по состоянию здоровья участвовать в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира (КМ), который проходит в Рупольдинге (Германия). Об этом 15 января сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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«У Светы небольшая температура, решили перестраховаться. ПЦР-тесты вся команда сдавала вчера, у всех отрицательные, включая Миронову», — говорится в сообщении.

Отметим, гонка преследования на этапе мирового первенства по биатлону в Рупольдинге состоится позднее 16 января. От России в ней будут принимать участие Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.