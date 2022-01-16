Пекин, , 14:58 — REGNUM Первое место по объёму поставок персональных компьютеров в 2021 году заняла китайская компания Lenovo. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на данные исследовательской компании International Data Corp (IDC).

Персональный компьютер Clker-Free-Vector-Images

Общий объём поставок персональных компьютеров в 2021 году достиг 348,8 млн единиц. Этот показатель стал максимальным для отрасли с 2012 года.

В сравнении с 2020 годом поставки компьютеров выросли на 14,8%. Эксперты отмечают, что рынок стабилизировался после быстрого роста на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. При этом стабилизация произошла на более высоком уровне, чем наблюдался до пандемии.

Крупнейшим поставщиком персональных компьютеров в прошедшем году стала китайская компания Lenovo, продавшая более 81,9 млн ПК. На долю китайского гиганта пришлось 23,5% от общего объёма глобальных поставок. Следующие три места по объёму поставок по итогам 2021 года заняли американские производители HP, Dell и Apple.

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