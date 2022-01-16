Москва, 16 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в Москве проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Об этом 16 января сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Диалог глав государств пройдет в Москве на следующей неделе. Также у Путина запланированы другие международные переговоры и проведение заседания Совета безопасности РФ.

Предположительная дата прибытия иранского лидера — 19 января.