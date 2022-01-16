Ростов-на-Дону, 16 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2021 году на четверть выросла смертность от отравления алкоголем по сравнению с показателем за 2020 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

«В 2021 году 76 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией закончились летальным исходом, что на 25% выше уровня 2020 года», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее число острых отравлений произошло после употребления этанола. Также зафиксированы случаи отравления суррогатами алкоголя и другими спиртами.

Всего в 2021 году на Дону зарегистрировано 700 случаев отравлений спиртсодержащей продукцией. Этот показатель на 24,2% меньше, чем в 2020 году. 5,8% среди отравившихся — дети и подростки. Этот показатель сократился почти на 40% по сравнению с прошлогодними данными.