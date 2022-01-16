Мадрид, , 14:45 — REGNUM Бразильский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор может перейти в английскую Премьер-лигу. Об этом 15 января сообщает El Nacional.

Винисиус Жуниор Agencia de Noticias ANDES

По данным источника, 21-летним футболистом интересуется команда «Манчестер Сити», которая уже сделала руководству мадридцев первый официальный запрос по игроку.

Также уточняется, что в манчестерском клубе намерены приобрести форварда летом, в то же время, в «Реале» не хотят расставаться с футболистом.

Отметим, Винисиус Жуниор играет в составе «Реала» с 2018 года и в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах, в которых отличился 12 забитыми мячами и пятью голевыми пасами.