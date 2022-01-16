Москва, 16 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков (Пермский край) отметил, что потеря населения за счет его естественного сокращения и эмиграции активной части за рубеж — это общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Молдавия, Латвия и Литва. Об этом Пушков написал сегодня, 16 января, в своем Telegram-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет», — пишет сенатор Пушков.

Что касается Украины, то там депопуляция закономерно началась после государственного переворота 2014 года. Так, в начале 90-х годов XX века, сразу после распада Советского Союза, на Украине проживало более 50 миллионов человек. Детальных переписей населения в последние годы на Украине не проводилось, но, по оценке самих украинских властей, по состоянию на сентябрь 2021 года в стране проживают около 41,3 млн человек. Многие эксперты считают эту оценку слишком оптимистичной.

Напомним, что, помимо естественной убыли населения вследствие низкой рождаемости, на Украине активная часть населения уезжает в другие государства и не возвращается.