Омск, 16 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Омской области возобновлено движение автомобилей в сторону Казахстана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ранее дороги были закрыты из-за плохой погоды 15 января.

Lenobl.ru Уборка дорог от снега

«Все ограничения по движению автотранспорта в сторону Республики Казахстан сняты. Дороги открыты во всех направлениях», — отметили в ведомстве.

Между тем 17 января синоптики вновь прогнозируют ухудшение погоды. Так, местами ожидаются снегопады, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду.

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