Лондон, 16 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в Великобритании зарегистрировал коллективный иск в отношении американской компании Meta от имени 44 млн британских пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Дело от имени пользователей Facebook в Великобритании ведёт старший советник британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Лиза Ловдал Гормсен. В иске американская компания обвиняется в злоупотреблении господствующим положением на рынке для сбора личных данных пользователей.

В заявлении утверждается, что компания Meta (тогда ещё называвшаяся Facebook) заработала в Великобритании в период с 2015 по 2019 год миллиарды фунтов стерлингов от использования личных данных пользователей социальной сети в рекламных целях. При этом сбор данных осуществлялся на несправедливых условиях — Facebook является самой популярной соцсетью в Великобритании, поэтому многие пользователи были вынуждены принимать условия компании, чтобы поддерживать связь с друзьями.

В Facebook не соглашаются с этими обвинениями. Представители социальной сети заявили, что пользователи в Великобритании могли контролировать информацию, которая будет доступна платформам Meta. Если суд Великобритании не согласится с аргументами американской компании, то ей грозит штраф в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов.