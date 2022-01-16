Канберра, , 14:30 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, заявил, что он разочарован решением федерального суда Австралии об отклонении его апелляции на решение австралийских властей аннулировать визу спортсмена и депортировать из страны. Его слова 15 января приводит австралийская газета The Age.

Новак Джокович Usopen.org

«Сейчас я намерен потратить немного времени на отдых и восстановление. Я крайне разочарован решением суда отклонить мою апелляцию. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с местными органами власти по вопросу моей депортации», — сказал спортсмен из Сербии.

Также Новак уточнил, что он в последнее время чувствовал себя неуютно из-за повышенного внимания к своей персоне и выразил надежду на то, что теперь он сможет сконцентрироваться на спорте.

«Благодарю семью, друзей, команду, фанатов и всех сербов за поддержку — вы были источником моих сил», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, апелляцию которого на решение властей Австралии о аннулировании его визы и депортации из страны ранее отклонил австралийский федеральный суд, прокомментировали в Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).