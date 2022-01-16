Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выстраивать отношения с Российской Федерацией во время его пребывания во главе Соединённых Штатов, было значительно легче, чем с собственной страной. Об этом Трамп заявил 15 января, выступая перед своими сторонниками в штате Аризона.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что все обвинения в его адрес о якобы связях с Россией были сфабрикованы. И фабриковали эти обвинения те, из-за кого ему было крайне трудно выстраивать отношения с собственной страной.

«Меня часто спрашивали, с каким государством сложнее всего иметь дело <…> С Россией? Может, это был Китай или, возможно, КНДР? Это Иран? — сказал экс-президент. — Я отвечал: «Нет. Самой сложной страной, с которой я имел дело, были Соединенные Штаты Америки». «У нас есть некоторые сумасшедшие люди», — сказал 45-й президент США.

«Действительно, сложнее всего не с Россией или Китаем, а с США. Это позор», — добавил Трамп.

Напомним, что обвинения в адрес Трампа о «связях с Россией» звучали ещё в период предвыборной кампании в 2016 году. Потом были многочисленные расследования этих «связей». ни одно из этих расследований ничем не закончилось.