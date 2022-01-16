Москва, , 14:15 — REGNUM На зимние тренировочные сборы в Испанию направился московский футбольный клуб «Локомотив». Об этом 15 января сообщает пресс-служба «железнодорожников».

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При этом сборы московской команды будут проходить в Марбелье и продлятся до 26 февраля.

Также во время зимних тренировочных сборов «Локомотив» намерен провести несколько товарищеских матчей.

Отметим, на данный момент московский «Локомотив» набрал 26 очков по итогам 18 туров Российской Премьер-лиги, что позволяет ему занимать шестое место в турнирной таблице.