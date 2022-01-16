Барнаул, 16 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Барнауле у Речного вокзала развёрнуто строительство Крещенского городка. Подробности о том, как столица алтайского края готовиться к христианскому празднику Крещение Господне, сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Мэрия Барнаула Подготовка к Крещению в Барнауле

По традиции основные мероприятия пройдут в Крещенском городке, который возводится на р. Оби. Здесь уже приступили к устройству места освящения воды и строительству снежной часовни. Накануне, 15 января, глава города Вячеслав Франк побывал на месте проведения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле православный праздник Крещение Господне будет организован с учетом действующих ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса: как и в 2021 году, купели в районе Речного вокзала не будет, но воду освятят.

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