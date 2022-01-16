Москва, 16 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Жители России в первые дни января 2022 года использовали мобильный интернет почти на 35% активнее, чем в этот же период 2021 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные исследования «Билайн».

Мобильный интернет

Специалисты «Билайн» зафиксировали рост потребления мобильного интернет-трафика в новогодние праздники по всей России. Городами с самыми активными пользователями интернета через мобильные устройства оказались Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Краснодар, Казань и Уфа.

В столице расход интернет трафика в начале 2022 года в сравнении с 2021 годом вырос на 48,8%. Параллельно зафиксировано снижение голосового трафика на 7,7%. Увеличение расхода мобильного трафика объясняется ростом популярности видеосервисов и онлайн-кинотеатров.

Чаще всего мобильным интернетом пользуются мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Чуть менее активно мобильный интернет используют граждане следующей возрастной категории от 45 до 65 лет.