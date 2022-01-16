Москва, , 13:58 — REGNUM Ситуацию с американским форвардом ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Ридом Буше не будут комментировать до решения суда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Рид Буше ХК «Локомотив»

«КХЛ проинформирована о ситуации с хоккеистом «Локомотива» Ридом Буше. Лига не комментирует данную информацию до официального решения суда», — приводит сообщении пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе уточнили, что КХЛ выступает против всех форм насилия или жестокого обращения.

Отметим, 15 января стало известно, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше, который ранее выступал в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки в 2011 году.