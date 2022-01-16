Москва, , 13:56 — REGNUM На Крещение в столице России, Москве, ударят морозы: ночью до — 12, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Мороз skeeze

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«На Крещение … ударят морозы, но не экстремальные. В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, еще отзовется скоротечный снег», — рассказал он РИА Новости.

Ветер будет задувать с севера, 4−9 м/с.

В мегаполисе воздух остынет до −10…−12, по области — до −7…−12, в самых северных районах Подмосковья — до — 20.