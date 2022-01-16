Чита, , 13:52 — REGNUM За 2021 год на территории Забайкальского края было зарегистрировано 329 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 55% завершились летальным исходом. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Алкогольная продукция

В сравнении с 2020 годом отмечается увеличение общего числа случаев отравлений спиртосодержащей продукции в 1,6 раза. Отмечено увеличение случаев с летальным исходом в 1,5 раза в сравнении с 2020 годом.

В возрастной структуре пострадавших 92,1% составили взрослые. Регистрируются случаи алкогольных отравлений среди детей в возрасте от 0 до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет. Их было на территории Забайкальского края за 2021 год — 18 и 8 соответственно.

В социальной структуре пострадавших наибольшую долю составляют безработные (47,9%). В сравнении с предыдущим годом число отравлений этанолом увеличилось в 1,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года стало известно, что в Забайкальском крае за 9 месяцев 2021 года от токсического действия алкоголя погибли 132 из 237 пострадавших, это больше, чем за весь 2020 год (124 и 206 соответственно).

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