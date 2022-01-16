Москва, , 13:51 — REGNUM Замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в организации изучают вариант создания вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон».

Вакцина

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"Рассматривается и обсуждается. сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «Дельта», и «Омикрон», или «Ухань»… Возможно создание более сложной вакцины», — отметил Логунов в эфире телеканала «Россия-1».

За сутки в РФ выявили еще 29 тыс. 230 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Полностью выздоровел 22 тыс. 731 человек.