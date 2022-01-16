Лондон, , 13:47 — REGNUM Спецслужбы Великобритании опасаются начала действий насильственно-экстремистского характера со стороны противников вакцинации от коронавируса. Об этом пишет газета The Observerсо ссылкой на источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По данным издания, британские спецслужбы все больше обнаруживают признаки экстремизма в действиях противников вакцинации против коронавируса, а также антипрививочников в целом. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону уже докладывалось о некоторых членах таких движений.

«Это вызывает всё больше опасений и изучается на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними», — сообщил источник.

Также британские власти понимают, что победу в информационной кампании по продвижению вакцинации им одержать не удалось.

Утверждается, что самые ярые адепты антипрививочных движений ведут вербовку сторонников в социальных сетях при помощи специальных шпионских приложений и активно разжигают в своей среде ненависть в том числе и на расовой и национальной почве.

Антипрививочниками в Соединенном Королевстве активно занимается МВД, в частности, подразделения по борьбе с терроризмом, а также отдел по борьбе с дезинформацией в составе министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Ведомства активно наблюдают за их деятельностью в социальных сетях.