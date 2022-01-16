Лима, 16 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Два человека погибли на тихоокеанском побережье в Перу из-за волн цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

TUBS Карта Перу

«Сожалеем о смерти двух человек, которые найдены сотрудниками полиции Сан-Мартина на пляже Найламп, когда волны были аномальными. Информируем о том, что данный пляж признан непригодным для купания», — отмечается в сообщении перуанской полиции в Twitter.

Утонули две женщины в регионе Ламбаеке.

Вулкан Хунга-Хаапай начал извергаться в Тонга, спровоцировав волну цунами.