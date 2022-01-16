Лондон, , 13:42 — REGNUM Ситуацию с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, апелляцию которого на решение властей Австралии о аннулировании его визы и депортации из страны ранее отклонил австралийский федеральный суд, прокомментировали 16 января в Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Новак Джокович (сс) Carine06

«Сегодняшнее решение оставить в силе отмену австралийской визы Новака Джоковича знаменует собой конец серии весьма прискорбных событий. В конечном счете, решения юридических властей по вопросам общественного здравоохранения должны соблюдаться. Нам потребуется больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из этой ситуации», — говорится в заявлении пресс-службы АТР.

При этом подчеркивается, что, несмотря на произошедшее, сербский теннисист является одним из величайших чемпионов по теннису и его отсутствие на Открытом чемпионате Австралии является потерей для турнира.

«Мы знаем, какими бурными были последние дни для Новака и как сильно он хотел защитить свой титул в Мельбурне. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время. ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение федерального суда Австралии об отклонении апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича на решение австралийских властей об аннулировании его визы и депортации спортсмена из страны.