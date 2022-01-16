Посёлок Бохан, Иркутская область, , 13:40 — REGNUM В Приангарье сегодня, 16 января, произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в тот момент, когда на 100-м километре дороги Иркутска — Оса — Усть-Уда в районе села Тараса Боханского района столкнулись Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado: один человек погиб, шестеро пострадали.

Погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника, остальные были в седане.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января 2022 года в Братском районе Иркутской области разбирались в обстоятельствах дорожной аварии, в результате которой пострадали шестеро пассажиров автобуса.

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