Анкара, 16 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Турецкая военная база Зликан на территории Ирака, расположенная к северо-востоку от города Мосул, подверглась второму за последние два дня ракетному обстрелу. Об этом сегодня, 16 января, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

Северный Ирак

Сообщается, что в районе базы Зликан упали как минимум три ракеты. Турецкая артиллерия, задействованная в охранении базы, открыла ответный огонь по предполагаемым местам пуска ракет.

Уточняется, что находящиеся на базе турецкие военные в результате ракетного обстрела не пострадали.

Напомним, что 15 января базу Зликан уже обстреливали двумя ракетами системы «Катюша».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие власти оправдывают нахождение своей военной базы на территории Ирака необходимостью борьбы с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Иракские власти в Багдаде требуют от Анкары убрать базу, однако подкрепить свои требования силой не могут.