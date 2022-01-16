Прага, , 13:31 — REGNUM Опасаться санкций за несоблюдение указа предыдущего правительства Чехии об обязательной вакцинации для лиц старше 60 лет не следует, указ будет скорректирован. Об этом 16 января заявил министр здравоохранения Властимил Валек, передает Českých noviny.

Вакцина

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«До конца января … будет обсуждение, какой должна быть новая версия указа. К середине февраля мы представим измененный указ, чтобы он … отражал новую ситуацию, связанную с «Омикроном», — заявил Валек, пишет ИА Красная Весна..

Согласно текущей редакции действующего указа, люди старше 60 лет и представители отдельных профессий (фельдшеры, полицейские, пожарные) должны пройти вакцинацию до конца февраля.

Указ вызвал многочисленные протесты в чешском обществе.