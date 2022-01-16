Москва, 16 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Более 40% граждан России вынуждены экономить на всём из-за раскрученной инфляции и экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Такие данные приводит портал SuperJob, который провел соответствующий социологический опрос.

Экономия

Согласно данным опроса, 44% граждан «всячески ущемляют себя в тратах». При этом год назад таких было 47%.

Только 30% граждан никак не изменили ни масштаб, ни структуру своих расходов.

При этом 10% граждан «с удовольствием» стали тратить больше, чем год назад (рост аж на 8%).

Примечательно, что в средней группе, где расходы не изменились, респонденты в большинстве своем считают деньги средством, которое необходимо в достаточном размере. Немаловажен тот способ, каким эти деньги зарабатываются.

Опрос проводился порталом поиска высокооплачиваемой работы SuperJob 9−14 января среди 1600 респондентов старше 18 лет из всех округов России.