Белград, , 13:26 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение федерального суда Австралии об отклонении апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, на решение австралийских властей об аннулировании его визы и депортации спортсмена из страны.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Если бы они сразу сказали, что невакцинированные не могут въехать в Австралию, он бы и не приехал. А так, он сделал все, что доложен был, а затем начались придирки невиданных масштабов, что-то вроде охоты на ведьм», — сказал журналистам сербский лидер.

Также Вучич подчеркнул, что в этом случае те, кто хотел в ситуации с сербским спортсменом якобы показать какие-то принципы, на самом деле показали их отсутствие.

«Издевались над теннисистом 10 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали с первого дня. На примере Джоковича хотели показать, как функционирует мировой порядок, и что они могут сделать с каждым», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) сербского теннисиста Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, заменит Сальваторе Карузо из Италии, который занимает 150-е место в рейтинге АТР.