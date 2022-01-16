Москва, 17 января, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 января, Совет Думы обсудит законопроект о введении медицинских сертификатов в России, сообщает ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Вызвавший широкий общественный резонанс правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении в декабре 2021 года. Было принято решение направить инициативу в регионы на 30 дней для изучения и направления предложений и поправок.

Правительство РФ свои предложения представило 14 января. Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «Дельта», однако из-за новых вызовов он потерял актуальность. Одновременно в профильном комитете Госдумы по безопасности заявили, что работа над поправками ко второму чтению продолжается.

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В то же время источники в Госдуме допускают, что законопроект может быть отложен по совокупности ряда факторов. Еще при внесении скандальной инициативы эксперты обращали внимание на то, что законопроект не нужен, так как главы регионов и главные санитарные врачи субъектов РФ имеют достаточно полномочий, чтобы вводить в случае необходимости ограничения на фоне пандемии коронавируса, да и ситуация на местах различается.

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Совет Думы на заседании также обсудит календарь работы палаты парламента на весеннюю сессию. Пока что законопроекта о QR-кодах в проекте документа нет.

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