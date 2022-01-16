Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Корабль под флагом России, вошедший 7 января в гавань Батуми, не может из-за шторма покинуть территориальные воды страны. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии.

7 января на якорную стоянку №4 в акватории батумской гавани встал корабль под флагом РФ SGV-Flot. На корабле — 13 членов экипажа.

14 января от службы по надзору и госконтроля гавани корабль получил предупреждение об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за шторма корабль потерял возможность маневрирования, волны стали приближать его к берегу, отмечается в сообщении.

Экипаж корабля своими силами сумел приостановить ход к берегу, и к делу подключились грузинские морские специалисты. Вместе им удалось развернуть судно в сторону моря и поставить на якорь.

Сейчас судно ожидает погрузки, после чего должно покинуть территориальные воды Грузии.