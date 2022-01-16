Майами, США, 16 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Brent Burford Джоэл Эмбиид

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс Арена» в Майами и закончилась в пользу гостей со счетом 98:109.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, который оформил в матче дабл-дабл с 32 очками и 12 подборами.

В составе «Майами» наиболее результативными оказался турецкий форвард Омер Юртсевен, также оформивший во встрече дабл-дабл с 22 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 17 января на выезде сыграет с командой «Вашингтон Уизардс», а «Майами» днем позже также на домашнем паркете встретится с клубом «Торонто Рэпторс».